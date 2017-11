10 cose che nessuno sa su Chernobyl

L’impianto di Chernobyl era composto da quattro reattori da 1000 MW ognuno, che producevano un decimo di tutta l’energia elettrica ucraina. Il primo reattore fu commissionato nel 1977, il secondo nel 1978, il terzo nel 1981, il quarto (quello che subì l’incidente) nel 1983. Si trattava di reattori del tipo Rbmk-1000 (РБМК - Реактор Большой Мощности Канальный, ossia Reaktor Bolshoi Moshchnosty Kanalny, che significa ‘reattore di grande potenza a canali’), prodotti solo in Unione Sovietica. Era stato progettato per produrre elettricità ma anche plutonio. Utilizzava acqua naturale per il raffreddamento e grafite come moderatore: così era possibile adoperare l’uranio naturale come combustibile abbassando notevolmente i costi di costruzione ed esercizio. Ecco perché l’energia elettrica costava meno. Il problema è che un impianto così è intrinsecamente instabile, perché in assenza di acqua, invece che spegnersi (come molti reattori occidentali) impenna la potenza fino a conseguenze estreme. Il disastro è servito di lezione al mondo, non solo comunista: da lì in poi si è avviato un gigantesco ripensamento delle politiche energetiche nazionali.

C’era già stato un incidente nucleare tre anni prima

Delle tre azioni d’emergenza nei giorni successivi al 26 aprile 1986, due sono state controproducenti

Chernobyl produceva anche plutonio militare e questo ha inciso sulla sicurezza

C’è un ponte ferroviario che fu ribattezzato “della morte”

Si son svolte battute di caccia ai cani abbandonati. Per eutanasia

I turni dei liquidatori erano di 40 secondi

Il capo degli scienziati si è suicidato

Uno degli ingegneri riconosciuto colpevole del disastro è tornato a lavorare in una centrale nucleare

Sciacallaggio radioattivo

C’è ancora dentro lava radioattiva che rischia ancora di esplodere, e sarà così per secoli