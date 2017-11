20 vip che hanno scelto il solare

Continua ad allungarsi la lista dei vip che hanno sposato la causa delle rinnovabili, del cambiamento climatico e più in generale della sostenibilità. Molti attori hanno scelto di installare pannelli solari sul tetto della propria casa o di utilizzare altri sistemi rinnovabili per produrre energia per le proprie abitazioni. A riprova del trend green, le numerose le star dello spettacolo che hanno sottoscritto il programma Solar Neighbors (vicini solari), lanciato più di dieci anni fa dall’attore Edward Norton con l’intento di portare energia elettrica nelle case dei cittadini indigenti di Los Angeles.