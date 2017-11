Amicolon, un aiuto per l’intestino

Quale azione svolgono gli ingredienti di Amicolon? Psillio, ottima fonte di fibre, esercita un’azione emolliente e lenitiva sul sistema gastrointestinale; chiodi di garofano, zenzero e rabarbaro, favoriscono le regolari funzioni intestinali. Sono alcune delle fibre naturali presenti nella formula che unite aiutano a mantenere un’efficiente funzionalità del colon e di tutto il tratto gastro-intestinale. L’aggiunta di vitamina C completa il profilo del prodotto, contribuendo alla normale funzione del sistema immunitario. Come si riconosce un intestino affaticato? Una cattiva dieta, uno stile di vita poco sano e altri fattori come stress, fumo, abuso di alcool, sostanze chimiche quali additivi alimentari o farmaci possono “intasare” l’intestino alterando la sua normale funzionalità. I nutrienti non saranno assorbiti sufficientemente e il cibo non digerito stagnerà nello stomaco e nell'intestino andando in putrefazione e producendo tossine e facilitando l'insorgere del colon irritabile. Un intestino non in salute porta all'accumulo di “rifiuti” in particolare a livello del colon che diventa terreno fertile per la comparsa di parassiti, virus, lieviti e batteri potenzialmente patogeni con conseguenze sulla salute dell’intero organismo. È noto infatti che stipsi, gonfiore addominale, digestione lenta e laboriosa, sindrome da colon irritabile possono portare a intolleranze alimentari, alterazioni nelle vie urinarie e a una diminuita risposta immunitaria. Ecco perché è importante che l’intestino funzioni al 100%. Amicolon può essere usato a scopo preventivo? Come si articola il programma di pulizia intestinale? È noto ormai da tempo che un colon in salute è pieno di miliardi di batteri (la cosiddetta flora intestinale) che giocano un ruolo importante nella digestione e contribuiscono alla salute dell’intero organismo. Perciò, un programma basato su erbe naturali, vitamine, minerali e fermenti lattici con un effetto probiotico, indirizzato alla salute del colon e a tutto il tratto digestivo, viene considerato ideale da chi si occupa di salute. Può essere quindi utile seguire 1-2 volte l'anno un programma alimentare che preveda per qualche giorno una dieta priva di grassi e ricca di fibre e verdure. Associare inoltre l’utilizzo di Amicolon:

1^ settimana 2 capsule 2 volte al giorno;

2^ settimana 3 capsule 2 volte al giorno;

3^ settimana 4 capsule 2 volte al giorno;

4^ settimana 5 capsule 2 volte al giorno. E’ consigliabile assumere le capsule tra un pasto e l’altro accompagnate da un abbondante quantità di liquidi, preferibilmente acqua. Durante il programma bisognerebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno e se necessario, potrebbe essere utile associare anche Magnesio Supremo, per facilitare il transito intestinale.

