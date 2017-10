Ammorbidente, perché sostituirlo è meglio

Il tradizionale ammorbidente utilizzato in casa per il bucato contiene alcune sostanze sintetiche che, oltre a inquinare l’acqua, scatenerebbero reazioni allergiche a contatto con alcune pelli sensibili. Nella fattispecie, profumi, conservanti e coloranti che lo compongono sono spesso derivati dal petrolio o, in ogni caso, chimicamente trattati. Si parte dalle profumazioni sintetiche che possono causare prurito o rossore cutaneo, fino ad arrivare agli ingredienti che agiscono direttamente sui vestiti rivestendoli di una patina difficile da rimuovere con l’acqua e sulla quale si annidano germi e batteri d’ogni tipo. Così, le sostanze che compongono gli ammorbidenti risultano dannose per l’ambiente, in quanto solo in minima parte biodegradabili, ma anche per la nostra salute.

La formaldeide

Alternative naturali