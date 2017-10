L’alimentazione è la chiave per curare l’artrosi nel cane

Arrivano finalmente i primi freddi di un autunno mai così atteso, e il cane di casa all’improvviso sembra dolorante, a volte zoppica o fatica a stare in piedi. Molto probabilmente siamo di fronte a un attacco di artrosi, patologia che – come per noi uomini – affligge i cani di tutte le razze e le età, con una particolare predilezione per le taglie grandi e giganti e gli anziani. I sintomi di questa malattia in genere si acuiscono in determinate circostanze, come per esempio le giornate autunnali caratterizzate da clima un freddo o umido, e sono più evidenti al risveglio mattutino. Poi, almeno nei casi iniziali, essi scompaiono per un po', ma è facile che tornino dopo qualche settimana o qualche mese.

Come si sviluppa l'artrosi nel cane

Come alleviare e prevenire i sintomi con l'alimentazione

Prevenire è meglio che curare

Il cane anziano, l’artrosi e le integrazioni alimentari