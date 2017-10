Artrosi nel cane. Sintomi, cure e rimedi naturali

È noto da tempo che i cani di ogni razza e di tutte le taglie possono soffrire di artrosi. Questa malattia è una degenerazione delle articolazioni che causa fastidio e dolore alla deambulazione e in altri momenti specifici, come la fase del risveglio, quando l’articolazione è ancora “fredda” e quindi più suscettibile al problema. Il termine artrosi, di origine greca, significa “degenerazione articolare”. Sono proprio le articolazioni colpite che provocano dolore cronico. Un dolore che tende a riacutizzarsi ciclicamente, determinando un disagio persistente e invalidante per l’animale. È importante, in questi casi, che il proprietario sia attento nell’identificare i segni clinici della patologia e richieda l’intervento del veterinario per scegliere le cure più adatte.

Cause e sintomi di artrosi nel cane

Quando la cura dell'artrosi è anche naturale