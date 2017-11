Björk lancia un appello video per salvare gli altopiani islandesi

Björk ha condiviso sul proprio canale ufficiale YouTube un video in cui lancia un appello per un’azione globale per salvare gli altopiani islandesi dalla distruzione ambientale. Nella clip, l’artista esorta "il mondo a sostenerci contro il nostro governo” per fermare un piano che prevede la costruzione di centrali elettriche nei territori delle Highlands islandesi.

Gli islandesi hanno una scadenza. Per 11 giorni possono andare online e protestare contro una linea elettrica aerea ad alta tensione. Sarà costruita su tutta l'isola. L'Islanda ha la più grande natura incontaminata in Europa. Ma il governo ha in programma di costruire oltre 50 dighe e centrali elettriche a partire dall’anno prossimo. Noi proponiamo l'apertura di un parco nazionale dei nostri altopiani. I sondaggi hanno già dimostrato che la maggior parte degli islandesi è con noi. Chiediamo al mondo di sostenerci contro il nostro governo.