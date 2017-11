Bovaro del bernese, il gigante buono che arriva dalle montagne

Cane di grande mole, il bovaro del bernese appartiene alla categoria dei bovari originari delle montagne svizzere e delle Prealpi Bernesi. La storia di questa antica razza montanara vuole il bovaro adibito come “cane da traino” per i carretti che portavano il latte nei paesi di montagna in virtù della sua forza straordinaria e della sua estrema resistenza al freddo e alle intemperie. Ma il cane era anche un difensore tenace di fattorie e case di campagna e un attento guardiano di mandrie e armenti. Il bovaro ha origini antiche: un suo probabile antenato viene raffigurato addirittura in vasi dell’epoca romana ed etrusca. L’allevamento di questo grande cane inizia nel 1907, a Burgdorf, in occasione di una mostra cinofila durante la quale i contadini della regione riuscirono a presentare ben 107 soggetti. Sembra che nel bovaro siano presenti sia il san bernardo, sia il moderno rottweiler. Per certo si sa che negli anni Quaranta sono stati documentati incroci con dei terranova per meglio stabilizzare lo standard di razza.

Un cane da lavoro, ma anche un ottimo compagno per la vita di ogni giorno

Il bovaro del bernese: la salute e le cure