Ci sono cocktail che non vanno bene per i vegani

Ondate di moda, ricorrenti, alcoliche, lanciano e rilanciano il fascino dei cocktail dai film di James Bond a quelli con Tom Cruise, nei bar di tutto il mondo. L’arte della miscelazione è glamour, è stuzzicante, è sempre trendy. Il cocktail è uno short drink, un mix di varie componenti attorno a una base forte, un liquore distillato ad alta gradazione alcolica, che grazie a un’alchimia di colori, accostamenti di sapori e sapienti gestualità, diviene ancor più piacevole e sorprendentemente leggero al palato. Ghiaccio, shaker, mixer, stirrer e misurino servono per divertirsi, per intrattenere gli ospiti e deliziare le ragazze. Per chi però segue un regime alimentare vegano, non tutti i cocktail sono accettabili.

I cocktail non vegani perché contengono panna, liquori cremosi, albume d’uovo

Oltre alla lista dei cocktail, occhio agli ingredienti