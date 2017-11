Colori caldi e freddi, come agiscono sull’umore

Diversi studi rivelano che i colori sono in grado di influenzare, almeno in piccola percentuale, il nostro stato d’animo suscitando diverse emozioni in base alla nuance. Comprendere, dunque, le varie sensazioni trasmesse dai colori è utile per sapere in che modo la loro presenza in ciò che ci circonda influisce sul nostro umore.

La teoria della temperatura dei colori

I colori caldi e freddi secondo Louis Turenne

il rosso, l’arancione e il giallo (colori caldi) hanno una radiazione positiva ;

; il blu, il violetto e l’indaco (colori freddi) hanno una radiazione negativa ;

; il verde è sia negativo che positivo e molti autori lo indicano come l’anello di congiunzione tra le due categorie.

Comunicare attraverso i colori