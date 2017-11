Cosa fare e rimedi per il vomito giallo, marrone del cane

Succede spesso. E le cause sono molte, e spesso non preoccupanti. Vomitare per un cane è un evento relativamente frequente. Ma è importante saperne distinguere le cause e, gli eventuali, problemi sottostanti. A provocare il vomito nel cane può essere una causa banale. Il freddo, per esempio, o l'eccessiva voracità, o ancora un periodo troppo prolungato di digiuno. Quasi sempre si tratta di manifestazioni sporadiche che si risolvono da sole senza nemmeno la necessità di somministrare farmaci. Altre volte, però, il vomito è il sintomo principale di una malattia vera e propria. La gastroenterite acuta, per esempio, o la gastrite cronica, patologie per cui serve immediatamente l'intervento del veterinario che avrà il compito di prescrivere farmaci e restrizioni alimentari.

Perché il cane vomita

I vari tipi di vomito, giallo o marrone

”.