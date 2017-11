Cosa significa Tai ji quan o T’ai chi ch’uan

Il carattere Tai o T'ai significa grande. Ji o Chi significa culmine o trave di colmo. Quan o Ch'uan indica il pugno, ovvero il combattimento, l'azione. Tai ji quan può quindi essere tradotto come "combattimento del grande principio o azione suprema". L'analisi del significato dei caratteri che compongono Tai ji quan e l'analisi delle origini storiche collocano questa disciplina tra le arti marziali cinesi (wushu). Il Tai ji quan è una tecnica di autodifesa basata su principi di filosofia cinese quali l'alternanza di Yin-Yang, i cinque elementi, gli otto trigrammi, la circolazione dell'energia. Il Tai ji quan può essere considerato un complesso armonico di forme di Qi gong. Il filone culturale in cui affonda profondamente le sue radici è quello taoista del quale ha sicuramente ripreso gli atteggiamenti mentali quali la ricerca di calma, di equilibrio, del fluire delle sensazioni interne ed esterne, del rilassamento. E' bene sottolineare come la ricerca del rilassamento (sung) nella fluidità del movimento sia un tratto propriamente distintivo del Tai ji rispetto a tutti gli altri stili marziali esterni. I grandi maestri di Tai ji del passato avevano presumibilmente poteri fisici e mentali di largo impiego. In alcune scuole Taoiste il Tai ji quan è sempre stato considerato come una pratica di coltivazione, oltre che una sofisticata arte marziale. Ermanno Cozzi Maestro di Tai ji quan