Grab di Roma, cosa manca affinché diventi realtà

I costi del Grab sono ormai ufficiali e ora la palla tocca al Governo. Il delegato per la mobilità ciclabile di Roma Capitale Paolo Bellino, meglio noto come Rota Fixa, ha reso pubbliche due immagini in cui ci sono il percorso del Grab e la stima dei costi fatta da Roma Capitale. Bellino ha anche sottolineato come il lavoro fin qui fatto è a disposizione del ministero dei Trasporti dal 20 dicembre 2016, concludendo con "ora tocca a loro dire sì".

Ecco i costi del Grab

Come anticipò in esclusiva il sito Bikeitalia, per strutturare il Grab ci saranno interventi di ampliamento di spazi perdonali in zone di rilievo storico e culturale, corridoi urbani protetti che collegheranno le parti già pedalabili, le zone 30 e 20 chilometri all'ora che permetteranno di aumentare la sicurezza di chi si sposta in bici.