Couscous con gli asparagi

Ingredienti per 4 persone 200 g. di couscous 200 g. di asparagi 1 porro 100 g. di cavolini di Bruxelles 10 castagne secche (lessate, dopo una notte di ammollo) 2 cipolle 2 carote 1 gambo di sedano aglio 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva sale peperoncino o pepe nero facoltativo Preparazione Riempire una pentola d'acqua (circa 2 litri) nella quale cuocere per un'ora il brodo vegetale, con cipolla, carota, sedano e porro. Nel frattempo lavare gli asparagi (tenendone due o tre interi per la decorazione), separare le punte e tagliare il resto del gambo in tagli verticali. Lavare i cavolini di Bruxelles e cuocerli brevemente a vapore. In una padella anti-aderente versare l'olio extra vergine d'oliva, lasciare scaldare e aggiungere uno spicchio d'aglio. Aggiungere prima gli asparagi interi e i gambi tagliuzzati, saltare per 2-3 minuti, levare l'aglio e bagnare con il brodo. A questo punto incorporare le punte e ultimare la cottura, spegnendo quando il tutto è ancora leggermente croccante. Lavorare con la forchetta il couscous in una ciotola, bagnandolo con il brodo, girando di continuo in senso orario, finché non sia cotto il grano. Mescolare le castagne e i cavolini agli asparagi e versare la metà di questo mix di verdure in una ciotola con il couscous. Mescolare e capovolgere nel centro di un piatto, decorando in senso crescente con la metà delle verdure rimasta: prima con le castagne, poi con i cavolini e infine, con le punte degli asparagi, verso l'alto. Portare in tavola, affiancando al piatto una ciotolina con il brodo vegetale caldo, da aggiungere se il couscous tende ad asciugare troppo. A piacere aggiungere una macinata di pepe fresco o del peperoncino. Gervasio Oliveira