Cosa c’è di bello nel design di carta e cartone

I mobili in carta e cartone sono sostenibili perché riciclabili o perché già ottenuti da cartoni derivati dal riciclo della carta. Rispetto al passato, oggi sono anche belli. Sono prodotti realizzati con tecnologie evolute che non contengono collanti perché i loro sistemi di assemblaggio avvengono per incastro e piegatura, declinati in mille varianti intelligenti dai designer che con questo materiale progettano qualsiasi tipologia di prodotto, spaziando dal design all'architettura.

Perché gli arredi di carta e cartone sono sostenibili

Un po' di storia del design di carta

“La mia idea — dice Albano Ghizzoni, fondatore del marchio Essent’ial creato nel 2006 — è quella di creare una linea di prodotti sostenibili, dal design curato, dove scelta dei materiali e lavorazione siano il risultato di un comportamento responsabile. Sostenibilità, riutilizzo e design sono le parole chiave del progetto che sto portando avanti con prodotti nei quali la scelta di materiali e lavorazione avviene nel pieno rispetto dell’ambiente. Riciclare è per me un concetto, un elemento base dell’educazione. Noi l’abbiamo sposato in pieno anche con i nostri concetti aziendali”.

Leggerezza e facilità di montaggio

Resistenza e durata