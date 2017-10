Il G20 finanzia i combustibili fossili quattro volte più che le rinnovabili

Le nazioni del G20 erogano finanziamenti pubblici in favore delle fonti fossili quattro volte più che quelli concessi alle energie rinnovabili. È quanto afferma uno studio condotto da Oil Change International e da una serie di associazioni tra cui Wwf, Sierra Club, Legambiente, Amici della Terra e Re:Common, dal titolo: “Talk is Cheap: How G20 Governments are Financing Climate Disaster” preparato per la riunione del G20 che si terrà ad Amburgo (Germania) venerdì 7 e sabato 8 luglio.

#G20 governments dump $72 billion each year into fossil fuels, undermining the Paris Agreement. #StopFundingFossilshttps://t.co/g22MLBhy44pic.twitter.com/TkaqKVGiT2 — 350 dot org (@350) 6 luglio 2017

Una contraddizione politica

Giappone, il peggiore di tutti

I 2,1 miliardi di dollari dell’Italia alle fossili

