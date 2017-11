Turismo sostenibile in Giordania. Giorno 1

Lo Wadi Numera, pochi chilometri a sud di Mujib, è nascosto da una pietraia formidabile e da un gruppo di acacie. Ci sono ragazzini con gli asini che riempiono taniche d’acqua e gitanti del venerdì che arrostiscono spiedini all’ombra delle falesie. Famiglie intere si godono il relax pomeridiano. Chiocciano educati tra un masso e l’altro. Ma oltre i primi duecento metri di canyon non si trova più nessuno. Il resto è deserto di arenaria e ciottoli. Blocchi di granito bianco stanno incastrati come palle da biliardo tra le spaccature laterali del canyon. Ogni cosa è levigata dall’acqua e prende forme che nemmeno a disegnarle con il compasso. A guardare in alto vengono le vertigini: le pareti si chiudono verso il cielo e corrono come sentieri azzurri 90 metri più su. Silenzio assoluto. Ci si bagna i piedi a ogni svolta. Sbucai finalmente in una valle fiorita punteggiata da torrioni e ammassi di sabbia chiari. E respirai aria secca. Pensavo di esser solo al mondo, con i fischi degli sparvieri sulla testa e le mosche sul naso. Ma il resto della Giordania verde e immobile era a un tiro di freccia dall'uscita del canyon.

(foto di Davide Scagliola - Segui Epico su Instagram per scoprire nuovi angoli del mondo)