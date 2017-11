Glamping, il campeggio chic ed eco friendly

È una versione chic del vecchio campeggio, si chiama “glamping”: un termine anglosassone nato dalla fusione delle parole glamorous e camping per indicare i campeggi di lusso dotati di ogni comodità che non dimentichino però attenzione e rispetto per l'ambiente. Con stile ma anche eco-friendly.

Glamping, una nuova tendenza

I Glamping più suggestivi nel mondo

In Slovenia Glamping di Bled, si trova sulla riva dell'omonimo lago sul quale, secondo il piano di mobilità sostenibile della località, è vietata la navigazione alle barche a motore. L'isolotto è magnifico e campeggiare qui è un sogno, specie in un glamping.

Raggiungibile in treno, a poca distanza dalla stazione, il glamping è dotato di strutture ricettive all’avanguardia: dalla rete wireless che copre l’intera area del campeggio, fino allo smistamento dei rifiuti per la raccolta differenziata, ma ciò che rende il campeggio effettivamente glamour, è il suo piccolo villaggio ecologico.

È costituito da alcune casette in legno ecologico non trattato, dagli interni ben isolati e riscaldati, con letti realizzati esclusivamente con materiali naturali. Per soggiornare una notte nella casetta in legno usufruendo della vasca riscaldata, il costo è di circa 40€ a coppia per notte.