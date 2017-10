Grafene. Il materiale del prossimo millennio

Sottilissimo, ottimo conduttore elettrico, estremamente resistente, è stato definito la "plastica del futuro". Il grafene è un materiale composto da un sottilissimo strato di atomi di carbonio disposti a nido d'ape e il suo utilizzo promette di cambiare per sempre molti settori dell'industria, come l'elettronica, la chimica, la meccanica e per ultimo il mondo del fotovoltaico. La scoperta, avvenuta negli anni '90 quasi per gioco da due ricercatori russi - Andre Geim e Kostya Novoselov usarono un normale nastro adesivo e un blocco di grafite, dimostrando di poter isolare il materiale più sottile del mondo -, ha valso loro l'assegnazione del Nobel per la Fisica nel 2010. Oggi l'Unione europea è tanto convinta delle potenzialità di questo materiale, da aver stanziato per la ricerca un miliardo di euro e di aver stabilito una roadmap al 2020. Lo stesso Cnr è coinvolto e coordinerà il progetto "Graphene" che, come sottolineato da Luigi Ambrosio, direttore del dipartimento Scienze chimiche e tecnologie dei materiali del Cnr: "è il più ambizioso programma di ricerca congiunto mai messo in campo dalla Comunità Europea: coinvolge 126 gruppi di ricerca tra enti, università e industrie in 17 Paesi". Gli stessi ricercatori la definiscono la "nuova rivoluzione basata sul carbonio". Si potranno costruire cellulari indossabili, elettronica di consumo flessibile, aerei leggeri e più efficienti, ma anche batterie più leggere e che durano più a lungo e celle fotovoltaiche molto più efficienti: "Batterie al grafene - ha spiegato Vittorio Pellegrini, dell'Istituto nanoscienze del Cnr (CnrNano) - potrebbero durare più a lungo, avere tempi di carica più veloci, immagazzinare più energia e potrebbero essere usate nelle future auto elettriche". Dai laboratori di Portici, sede dell'ENEA, dove si stanno studiando come realizzare e come funziona il materiale, potrebbe quindi partire la rivoluzione del milennio. "Il grafene - ha sottolineato Vincenzo Palermo, dell'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Isof-Cnr) - è il materiale più sottile che esista in natura. La sua forma, resistenza e stabilità possono essere utilizzate per creare materiali mai visti prima, provocando una rivoluzione simile a quella causata nel secolo scorso dall'utilizzo dei polimeri per produrre plastica".