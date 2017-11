Il Metodo Bates per la vista imperfetta

Dopo oltre trent'anni di studi e pratica clinica, il medico oculista americano William H. Bates ha pubblicato, nel 1920 a New York, un libro in cui spiega minuziosamente le sue scoperte ed il suo metodo per trattare, senza usare occhiali né lenti a contatto né operazioni chirurgiche o laser, tutti i casi di vista imperfetta, vale a dire per riportare l'occhio e la mente nel loro stato ordinario e naturale di "vista perfetta". Leggendo i trentadue capitoli del libro e studiando minuziosamente anche le cinquantasei immagini che Bates stesso riprese per illustrare meglio i fatti da lui scoperti, ci si accorge che le tecniche da lui perfezionate si avvicinano molto ad una sorta di "allenamento mentale" che, usando termini oramai popolari, potremmo chiamare "meditazione" o "cammino spirituale". Il linguaggio stesso di Bates è molto particolare, ricco di peculiarità, da molti definito "oscuro". In realtà è il linguaggio di un maestro Zen nato in Occidente, che si trova a dover indicare un "qualcosa" che non è ben definibile né "chiaro", ma che comunque esiste e si può dimostrare abbastanza facilmente se il discepolo ne "comprende" lo spirito. Quel "qualcosa" è semplicemente una condizione di "controllo mentale" nella quale gli occhi, e la mente, si mettono a fuoco automaticamente e perfettamente sul mondo esterno, vicino e lontano, donando libertà e anando la fatica e lo sforzo per vedere, cause che affliggono sempre chi non ha vista perfetta. La "vista perfetta" associata al "controllo mentale" secondo Bates è una condizione che molti di noi hanno perso ma che è possibile recuperare imparando a praticare le tecniche descritte nel suo libro del 1920 dal titolo "Vista perfetta senza occhiali" (350 pagine), ora disponibile anche in italiano nella versione completa. Rishi Giovanni Gatti