Edoardo Garrone e la storia di Erg. Passare dal petrolio alle rinnovabili è possibile

Perché un’intervista a Edoardo Garrone? La risposta è facile, perché è il presidente di una multinazionale con una consolidata storia industriale che negli anni si è evoluta, cambiando profondamente il suo core business cogliendo i nuovi trend del mercato dell’energia, passando da principale operatore petrolifero a società leader nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Fondata a Genova nel 1938 dalla sua famiglia come società di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, nel corso di quasi ottanta anni di storia industriale nel settore energetico, Erg ha saputo capire i mutamenti del mercato e intraprendere strade differenti, senza comunque mai rinnegare la sua storia. Il risultato è che oggi è il primo produttore di energia eolica italiana e tra i primi otto in Europa ed è in procinto di uscire definitivamente dal mondo petrolifero con la cessione di Totalerg, società di distribuzione carburanti che ha in compartecipazione con la francese Total, per concentrarsi completamente nel settore delle energie rinnovabili. Ascoltare Edoardo Garrone raccontare la storia della sua azienda, fondata dal nonno omonimo, è come seguire un fiume in piena che con energia traccia il passare del tempo e le evoluzioni del percorso intrapreso. Ascoltarlo è un po’ come fare un viaggio a ritroso nel tempo nel modo dell’energia, nel made in Italy delle famiglie industriali che hanno costruito l’Italia dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Ma la famiglia Garrone, invece che vendere le sue industrie a qualche società estera e ritirarsi o lanciarsi in altri mercati, ha deciso di continuare a puntare sull’Italia investendo in attività sostenibili, perché, come si definisce lui stesso, sono degli “industriali delle rinnovabili”.