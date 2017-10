Lasciateci cantare per Mandela. Le canzoni per la libertà

Il rapporto tra Nelson Mandela e la musica è stato come uno di quei rapporti d'amore perfetti dove comprensione, fiducia, passione e impegno sono tutti in equilibrio tra loro. Di sicuro Mandela ha dato tanto alla musica: ha dato storie straordinarie da raccontare e spunti di riflessione eccezionali, ma soprattutto è stato simbolo di quella libertà che così spesso la musica ama celebrare. Ma anche la musica, dal canto suo, ha dato molto a Mandela: lo ha aiutato ad essere un uomo libero. Una delle frasi più celebri di Nelson Mandela definisce arte e musica come vere e proprie armi utili al cambiamento: "L'arte riesce a raggiungere molte più aree di quanto non riesca la politica. Soprattutto l'intrattenimento e la musica, che sono comprese da tutti e sollevano gli spiriti e la morale di coloro che ascoltano", affermava. Lo aveva capito già prima, ma questa sua convinzione si rafforzò durante la sua detenzione: uscito dal carcere nel 1990, svelò che la principale causa del suo continuare la vita in prigione nell'arco di 26 lunghi anni, era stata proprio la lettura; in particolare, a dargli la forza era stata una poesia di William Ernest Henley del 1875 dal nome Invictus. A loro volta, musica e arte hanno sempre dato grande importanza alla causa anti-apartheid di cui Nelson Mandela è stato simbolo indiscusso. Mandela questo lo aveva profondamente riconosciuto e, infatti, spesso si disse convinto del fatto che la musica aveva contribuito in molti modi alla sua liberazione dal carcere e alla fine dell'apartheid.

Gli anni Sessanta e Settanta

Uno dei primi nomi che salta alla mente in questo contesto è senz'altro quello di Miriam Makeba: una volta raggiunto il successo musicale in Sudafrica, il governo di Pretoria le impose l'esilio. Dopo il suo primo tour negli Stati Uniti nel sessanta fu costretta a restare lontana dal suo paese per ben trent'anni. Dagli Stati Uniti continuò a cantare per il popolo oppresso africano e fu lo stesso Nelson Mandela a convincerla a rientrare in Africa nel 1990, quando venne tolto il bando sui partiti politici dei neri.

Gli anni Ottanta e Novanta

La campagna anti-apartheid si intensificò e non solo gli artisti africani di colore portarono nel mondo la propria voce di protesta: la causa fu appoggiata anche da artisti bianchi africani, europei e statunitensi.

I grandi concerti

I semi erano dunque stati gettati e l'11 giugno 1988 un cast stellare si riunisce allo stadio

di Londra per festeggiare il 70° compleanno di Nelson Mandela ma sopratutto per ricordare la sua lunga prigionia iniziata proprio l'11 giugno di 24 anni prima. Voluto fortemente dalla fondazione Artists Against Apartheid di Little Steven, l'organizzazione dell'evento è affidata a Jerry Dammers degli Specials e Jim Kerr dei Simple Minds. Tra i partecipanti :

con

,

,

con Chrissie Hinde,

,

,

,

,

,

,

,

e molti altri. Diretta televisiva in 67 paesi per un pubblico totale di 600 milioni di telespettatori. Nonostante tutto, però, in molti paesi (per esempio anche negli Stati Uniti per mano del network Fox) l'aspetto politico del concerto venne fortemente censurato.

46664 e Mandela Day

Mandela sceglie di nuovo la musica per veicolare la campagna 46664 promossa dalla sua fondazione per aiutare a sconfiggere l’HIV. Il primo "concerto 46664" ha luogo a Cape Town nel 2003. Fra gli artisti che si esibiscono:

,

,

,

e

e

. In Europa arriva nel 2005 a Madrid. Il 27 giugno 2008 in Hyde Park a Londra, si svolge il grande concerto 46664 per celebrare i novant'anni di Mandela e il suo impegno nella lotta contro l'AIDS. Di nuovo Nelson Mandela è presente nonostante la sua avanzata età; circa 500.000 persone ad accoglierlo. Il 18 luglio 2009 a New York, un altro concerto in suo onore dà il via a una celebrazione annuale: la data del 18 luglio viene, infatti, istituzionalizzata dalle Nazioni Unite nel novembre del 2009 e il Mandela Day è celebrato ufficialmente in tutto il mondo dal 18 luglio 2010.