Pelo di yak, l’alternativa eco alla lana e al cachemire

Lo yak, meglio conosciuto come bue tibetano, è un mammifero di grandi dimensioni che vive negli altipiani dell’Asia centrale, precisamente in Tibet e in Mongolia. La sua particolarità è quella di essere rivestito da una folta pelliccia dalle tonalità tra il marrone scuro e quello chiaro che viene persa naturalmente dall'animale all’arrivo della primavera. La fibra ottenuta dal pelo di yak rappresenta un ottimo surrogato della lana, la cui lavorazione sottopone le pecore a pratiche poco etiche. Gli allevamenti intensivi in cui sono costretti a vivere gli ovini destinati alla produzione di lana è, infatti, solo una delle pene inflitte alle greggi; anche l’estrazione del pelo implica una notevole sofferenza: l’utilizzo della tecnica del mulesing (praticata soprattutto in Australia), consiste nello scuoiamento di animali vivi nella zona anale e perianale per evitare che le mosche depositino le loro larve nella lana o che quest’ultima venga sporcata dagli escrementi della pecora stessa.

Foto © katedaviesdesigns.com

Foto © maekotessuti.com

Immagine in evidenza © lunchboxsma.wordpress.com