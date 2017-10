Petrolio. Perché la Basilicata non è il Texas

I giacimenti petroliferi nel mar Adriatico per i quali si chiede di non rinnovare le concessioni tramite il referendum di domenica 17 aprile riguarda l'un per cento del petrolio italiano. L'80 per cento, invece, viene estratto da decenni in Basilicata dove esistono 70 impianti di trivellazione concentrati in Val d'Agri. Pozzi che fanno dell'Italia il 49esimo produttore di petrolio al mondo. Già da questi primi dati si capisce che il nostro paese, l'Italia, non è una grande potenza in fatto di petrolio. Insomma la Basilicata non è il Texas. E l'associazione Italia Nostra, in un dossier di 18 pagine, ci spiega il perché.

Il petrolio in Italia

Numero di concessioni attive su terraferma 119 Numero di concessioni attive in mare 72 Numero di permessi di ricerca per idrocarburi su terraferma 83 Numero di permessi di ricerca per idrocarburi in mare 24 Riserve di combustibili fossili 130 milioni di tonnellate

I numeri delle estrazioni

Percentuale di petrolio italiano estratto 80% Numero di trivelle in Basilicata 70 Numero di barili di petrolio estratti al giorno 90.000 Numero di pozzi realizzati 482 Numero di pozzi attivi 37 Numero di impiegati nel settore estrattivo 265 Differenza tra pil regionale e media nazionale - 6,1%

Perché il petrolio non è sinonimo di ricchezza

Oro nero contro oro bianco