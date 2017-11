Pinetum, come nasce un laboratorio di design e arte tra gli alberi

Villa Gaeta è un edificio del Diciassettesimo secolo che si trova sul versante dei monti del Chianti che si affacciano sulla val d'Arno. È circondata da un arboreto di circa tre ettari che si chiama Pinetum, una rara e straordinaria "collezione" di conifere di metà Ottocento, ideata da Giuseppe Gaeta, avvocato e grande appassionato di botanica, che aveva importato circa 160 specie da tutto il mondo, in particolare dal Nord America. Il progetto nasce dall’idea di trasformare un luogo speciale come Villa Gaeta, a Montevarchi in Toscana, e il suo giardino botanico storico e privato, in un laboratorio permanente di sperimentazione di design e di arte. Una residenza per artisti. L’obiettivo è quello di scovare giovani talenti del mondo del design e dell’arte e dare loro l’opportunità di realizzare un’opera permanente in loco, cioè appositamente progettata per inserirsi nel contesto del parco.

Com'è nato il progetto Pinetum

Un po' di storia sull'unione tra arte contemporanea e natura

Il design frutto del paesaggio

I progetti per la contemplazione