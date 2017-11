Sbalzi caldo freddo, come salvarsi la salute con una pianta polinesiana: il noni

Anche quest’anno, come sta succedendo da qualche tempo, l’autunno si è presentato con un clima più mite di quello che dovrebbe essere; ce ne siamo accorti in particolare ad ottobre. I continui sbalzi tra caldo e freddo nel corso del giorno non giovano alla nostra salute, perché affaticano l’organismo e lo indeboliscono proprio quando deve dare il meglio di sé per affrontare i malanni di stagione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Barbara Aghina della direzione scientifica di Guna, azienda in cui si occupa in particolare di Nutraceutica Fisiologica, ossia di integratori alimentari che migliorano il nostro benessere psicofisico.