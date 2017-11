Shiatsu: per riequilibrare i sentimenti

L'energia vitale, nel nostro profondo, trova espressione anche nell'amore, nella gioia, nella tristezza, nella paura.., vale a dire in tutti quei sentimenti complessi che ci guidano nelle nostre scelte e nei nostri comportamenti, accompagnandoci nelle esperienze durante tutta la vita. La non espressione o peggio, la repressione di sentimenti ed emozioni, creano situazioni di squilibri energetici che alla lunga porteranno alla malattia: dapprima a livello psicologico, con la perdita della nostra centralità e con l'instaurarsi di stati d'animo alterati (ansia, depressione), poi a livello fisico con disturbi di varia natura (malattie psicosomatiche). Attraverso il corpo, il contatto e la comunicazione non verbale con la disciplina dello Shiatsu è possibile arrivare nella profondità dell'individuo aiutati anche dalla Medicina Tradizionale Cinese, base inscindibile dello Shiatsu, che permette una diagnosi energetica il più intima e attendibile possibile. Sono i sentimenti repressi o al contrario eccessivamente prolungati che portano l'individuo a perdere contatto con il proprio io, con il proprio Centro che porterà entro breve a due possibili situazioni. La prima si manifesterà con sensazione di agitazione generale senza però nessuna localizzazione precisa del disturbo: l'individuo sarà ansioso e irrequieto (questo stato è la conseguenza di movimenti energetici anarchici non più regolati da un centro equilibrato). La seconda si manifesterà attraverso un tipo d'ansia che si presenta con una sensazione di oppressione al petto o allo stomaco o con un "nodo allo gola" (questi sintomi si possono associare anche indecisione e paura per il futuro). L'operatore Shiatsu, una volta individuati i meccanismi ed i livelli energetici coinvolti, interverrà in modo da ristabilire una connessione con il centro e in secondo luogo cercherà di ridare il giusto movimento alle energie bloccate. Naturalmente non è tutto così semplice: se gli squilibri sono presenti da molto tempo, addirittura anni, il corpo escogita compensazioni tali da creare nuovi equilibri (errati!) per potersi adattare alla situazione sfavorevole e riuscire ad "andare avanti". La complessità di queste compensazioni può essere tale da rendere molto difficile la diagnosi: difficile è focalizzare la radice del problema, lo scompenso energetico primitivo che ha causato il disturbo. A volte invece il "sistema di compensazioni" costruito dal corpo è arrivato al collasso e basta poco per fargli rilasciare in pochissimo tempo tutte quelle emozioni intrappolate e represse che non aspettavano altro che qualcuno, pur con un semplice contatto, desse loro libero sfogo. Marcello Barbagallo