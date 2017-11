Tiziano Guardini, lo stilista che utilizza la seta non violenta

Per una moda cruelty free e sostenibile, i tessuti sono uno degli ingredienti principali. Per questo Tiziano Guardini, conosciuto anche come lo stilista della natura, ci ha parlato di un particolare tipo di seta non violenta di cui si serve per realizzare gran parte dei suoi abiti. Ma non solo. La tua passione per la moda inizia sin da piccolo. Quando hai compreso di voler coniugare la tua abilità di designer con la natura e il rispetto dell’ambiente? La passione per la moda nasce a undici anni, il resto è stata una cosa viscerale nel senso che quando mi è stato proposto di partecipare all'evento “Limited/Unlimited” di Alta Roma nel 2012, ho creato il primo vestito con materiali naturali. E non si è trattata di una scelta presa a tavolino, ho semplicemente sentito l’esigenza di utilizzare proprio quei materiali per raccontare il sogno di vivere in armonia con la natura. Gli abiti Tiziano Guardini sono un continuo rimando al mondo della natura sia per le linee che per i materiali utilizzati. Puoi parlarci ad esempio della seta non violenta che hai utilizzato nella collezione “three days to butterfly”? La seta ahimsa nasce da una mia ricerca. Sapendo che i bachi da seta venivano uccisi per realizzarne un tessuto, quando iniziai a fare l’accademia di moda mi sentivo male a dover lavorare con la seta. È stato lì che mi dissi “io troverò la soluzione!”. Quando poi sono uscito dall'accademia, ho continuato la mia ricerca con scarsi successi. Finché un’amica durante una cena mi parlò dei suoi amici che stavano in India e trattavano proprio la seta non violenta.