Tweed Run 2016, quei ciclisti che hanno fermato il tempo a Londra

Tweed Run 2016, ovvero come tornare indietro nel passato grazie a qualche bicicletta d'epoca e vestiti di altri tempi, un evento divertente per chi partecipa ma anche per chi fa da spettatore. In Italia è più noto come Tweed ride: un evento che ormai viene realizzato in varie città ma Londra ha ovviamente il sapore adatto per rivivere i primi decenni del 1900. Così hanno sfilato circa 500 persone vestite di tutto punto per non deludere le aspettative di rivivere per una giornata in un'altra epoca.

Cos'è il Tweed Run 2016