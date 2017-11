La salvaguardia del lupo in Italia inizia da qui, dal Wolf Apennine center

Il lupo, il grande predatore, è tornato. E lo ha fatto di prepotenza, come è nell’indole e nell’attitudine di questo abitante dei boschi e delle foreste il cui cammino a fianco dell’uomo ha percorso secoli e civiltà, leggende e tradizioni. Forse non tutti sanno che, nel nostro paese, esiste un centro di riferimento per la sua salvaguardia e per la gestione su scala interregionale: il Wolf Apennine center (Wac) – che fa capo a un ente pubblico (il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano) ed è dotato di un proprio personale specializzato operante sul territorio con attività di monitoraggio, ma anche di consulenza per altri enti. La rinnovata presenza del lupo sul territorio nazionale ha sollevato non pochi problemi gestionali, soprattutto per quel che riguarda l’attività predatoria nei confronti del bestiame domestico. La confusione spesso operata verso questo predatore da parte di un’opinione pubblica abituata a vederlo con connotazioni negative e di pericolosità ha ulteriormente contribuito ad avvallare persecuzioni e prese di posizioni nei confronti di una specie per sua natura timida, schiva e decisamente non aggressiva. Ed è stato proprio l'acuirsi del conflitto sociale, l'analisi delle dinamiche locali e il richiamo da parte delle stesse istituzioni che ha portato i componenti del Servizio per la conservazione della natura e delle risorse agro-zootecniche del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano a sviluppare la proposta di istituire un centro permanente di riferimento sul lupo su scala interregionale. Il Wac appunto.

Il Wolf Apennine center e la salvaguardia del lupo

Storie di lupi e di salvataggi