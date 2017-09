Patagonia “vota per l’ambiente”

Patagonia, l’azienda californiana fondata da Yvon Chouinard e famosa per l’abbigliamento e l’attrezzatura outdoor, sta conducendo una campagna per “scuotere” gli elettori statunitensi al fine di eleggere quei funzionari che rifiutano i combustibili fossili e che promuovono le energie rinnovabili. Patagonia è da sempre tra le società più attive nella salvaguardia del pianeta e la sua filosofia si può riassumere nella frase di Yvon Chouinard: “non si può fare business in un pianeta morto”. © Creative action network Patagonia sfida quindi la politica e si mobilita contro i cambiamenti climatici. L’azienda californiana è membro di Bicep (Business for innovative climate and energy policy), un progetto che raggruppa aziende sensibili alle tematiche ambientali e in particolare al problema dei cambiamenti climatici. In quanto membro di Bicep Patagonia “vuole agire in modo responsabile, vivere in base ai propri mezzi e lasciarsi alle spalle un pianeta nel quale vorremmo vivere. – si legge in un comunicato - Abbiamo pertanto bisogno di leader politici che condividano questa visione”. © Creative action network Patagonia ha lanciato la campagna “Vota l’ambiente” per aumentare la partecipazione degli elettori alle prossime elezioni di novembre e per promuovere dei rappresentanti responsabili e attenti alle questioni ambientali. Per lanciare la campagna Patagonia ha collaborato con Creative action network e The canary project, invitando artisti e designer delle due associazioni a creare una collezione di magliette, adesivi e accessori con il messaggio “Vote the environment”. © www.patagonia.com “Il 40 per cento dei profitti andrà direttamente agli artisti – fa sapere Patagonia - il 30 per cento verrà impiegato per sostenere il progetto, mentre il restante 30 per cento sarà destinato a HeadCount, organizzazione super partes che utilizza il potere della musica per promuovere la partecipazione democratica al voto”. © Creative action network Annie Leonard, direttore esecutivo di Greenpeace Usa, sul suo blog si è schierata dalla parte di Patagonia sostenendo la campagna. “Mi unisco all’appello e chiedo di votare per l’ambiente, il governo è stato dirottato dagli interessi delle multinazionali e paralizzato da ideologie di parte, ma possiamo e dobbiamo lottare per migliorare le cose. Un voto per un candidato che sostiene l'energia rinnovabile è un voto per l'occupazione e l'indipendenza dalle importazioni di petrolio, quindi anche un investimento per la pace. Un voto per i candidati che proteggano l'aria pulita e acqua potabile equivale ad un voto per la salute pubblica”.