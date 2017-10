Con Project Sunroof, Google ti dice quanto risparmi con il fotovoltaico

Sarà capitato anche a voi di pensare se sul tetto della vostra abitazione fosse possibile installare un impianto fotovoltaico. O di quanti pannelli aveste bisogno per soddisfare la vostra richiesta di energia, o se l'irraggiamento fosse sufficiente per un impianto. Sono le stesse domande che si è posto uno degli ingegneri di Google, che per tutta risposta ha realizzato Project Sunroof, un software in grado di dire agli utenti, tutte le potenzialità di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di casa nostra. Calcola quanta energia è possibile produrre, quanto si potrebbe risparmiare in bolletta e quindi la convenienza o il rientro dell'investimento iniziale.