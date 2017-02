19 febbraio 2017: così in 10 anni l’Italia è diventata leader nel solare

Il 19 febbraio 2007 un decreto ministeriale fortemente perorato da me, come ministro dell’Ambiente, avviò con il cosiddetto secondo Conto energia la splendida stagione del fotovoltaico in Italia. In 10 anni nonostante boicottaggi, speculazioni e la forte opposizione delle lobby dei fossili, l'Italia è diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di energia elettrica prodotta da fonte solare: l'8 per cento. Seguono Grecia con 7,4 e Germania con 7,1, e tutto il resto del mondo, dove i 227 gigawatt di potenza fotovoltaica esistente bastano a coprire solo l'1,3 per cento dell’energia consumata.

Fotovoltaico da record mondiale, in Italia copre l'8 per cento della domanda

Cosa si deve fare ora per rimanere leader nel solare