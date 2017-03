Agromafie, così la criminalità “infesta” l’agroalimentare italiano

Il volume d’affari complessivo annuale dell’agromafia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30 per cento nell’ultimo anno e questa stima è ancora largamente approssimativa per difetto, perché restano inevitabilmente fuori i proventi derivanti dagli investimenti effettuati in diverse parti del mondo dalle organizzazioni criminali. Lo spiega il Rapporto Agromafie 2017 di Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, secondo cui sono in aumento i fenomeni di racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione nelle campagne mentre nelle città, silenziosamente, i tradizionali fruttivendoli e i nostri fiorai sono quasi completamente scomparsi, sostituiti i primi da egiziani e i secondi da indiani e pakistani: il dubbio che insinua il rapporto è che tanta efficacia organizzativa possa essere, spesso, il prodotto di una recente vocazione mafiosa per il marketing.

Una procura europea contro i clan

Oltre 200mila controlli fatti dalle forze dell’ordine nel 2016 per combattere le #agromafie e garantire primato nella sicurezza alimentare — Coldiretti Giovani (@ColdirettiG) 14 marzo 2017

Ristoranti e supermercati nel mirino

Un fenomeno ormai diffuso anche al nord

Il caporalato nel piatto