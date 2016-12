Agricoltura, finalmente una legge contro il caporalato

Sono circa 400 mila gli stagionali, sia italiani che stranieri, costretti a lavorare nei campi in condizioni di sfruttamento economico: una cifra che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi dieci anni, anche per via dell’accresciuto afflusso di migranti disposti a prestare la propria manodopera anche a bassissimo costo, e che ha convinto il parlamento italiano a intervenire approvando la prima legge contro il caporalato, ovvero appunto il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, prevalentemente in agricoltura, diffuso ormai non solo al Sud ma in tutta Italia. Era almeno dal 2010, con quella passata alle cronache come 'la rivolta dei braccianti di Rosarno' che il settore agricolo attendeva una legge sul caporalato.

Sanzioni a caporali e datori di lavoro, tutela ai braccianti

La metà delle aziende agricole non è norma