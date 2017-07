Angelina Jolie in Giordania tra i rifugiati: il mondo tace di fronte alla tragedia

“Sono decine di migialia i rifugiati che si trovano alla frontiera tra la Siria e la Giordania. In una terra di nessuno. Uomini gravemente malati. Donne incinte. Bambini. Il mondo è al corrente della loro situazione da molti mesi ormai. Ma per loro non è stata trovata ancora alcuna soluzione”. Angelina Jolie, in visita in Giordania, ha denunciato ancora una volta le terribili condizioni nelle quali sono costretti a vivere i profughi siriani in fuga dalla guerra.

“Il mondo si chieda il perché della guerra in Siria”

In Giordania aiuti umanitari bloccati da giugno