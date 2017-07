Ankara, attacco kamikaze alla manifestazione del partito curdo: 97 morti

Migliaia di persone erano riunite, nella mattinata di sabato 10 ottobre, nel quartiere di Ulus, nel pieno centro della capitale turca Ankara, di fronte alla stazione ferroviaria. Cantavano, ballavano, sventolavano bandiere in attesa di prendere parte alla marcia organizzata, assieme ad alcuni sindacati, dal Partito per la democrazia dei popoli (Hdp). Un movimento filo-curdo, di sinistra. Ma il corteo non è mai partito: due esplosioni, riprese in diretta in un video amatoriale, hanno sconvolto la piazza.