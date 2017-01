Siria. Al via i negoziati di pace ad Astana

I negoziati di pace tra le diverse fazioni che da più di cinque anni partecipano alla guerra in Siria sono stati avviati il 23 gennaio ad Astana, in Kazakistan. “La sola strada per trovare una soluzione - ha dichiarato Kairat Abdrakhmanov, ministro degli Affari esteri della nazione ospitante - passa per il dialogo. Questo incontro rappresenta una dimostrazione chiara degli sforzi profusi dalla comunità internazionale per una soluzione pacifica”.

I ribelli rifiutano di sedersi al tavolo col governo della Siria

L'Iran non gradisce la presenza americana