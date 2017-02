Australia, la Grande barriera corallina è sempre più bianca

Le barriere coralline sono costruzioni magnifiche e bizzarre, vere e proprie cattedrali viventi erette da minuscole creature gelatinose, i polipi. L’esempio più grandioso di queste opere d’arte naturali è la Grande barriera corallina australiana che si estende per oltre 2.400 chilometri e in certi punti raggiunge uno spessore di centocinquanta metri. Tra poco più di trenta anni la Grande barriera corallina australiana, ecosistema che ospita migliaia di specie differenti, sarà probabilmente composta da banchi di detriti in rapida erosione.

L’estinzione dei coralli

I coralli si stanno scolorendo

Cos’è lo sbiancamento dei coralli

Nuovo caso di sbiancamento

Ridurre le emissioni per salvare la barriera corallina