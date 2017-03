Banksy ha fatto un giro a Gaza

Banksy è stato nella striscia di Gaza. E ha lasciato il segno. Sul sito ufficiale dell’artista britannico sono state pubblicate le foto di quattro nuovi graffiti realizzati sulle rovine e un video dal titolo Make this the year you discover a new destination, un invito ironico a “scoprire una nuova destinazione” quest’anno: Gaza. “Uno scenario unico” dove ci si può sentire al sicuro perché controllati da “vicini amichevoli”. La nuova incursione era stata anticipata sull’account ufficioso di Instagram.