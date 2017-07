Cosa sono e come funzionano le benefit corporation, le aziende che fanno bene alla società

Qualsiasi azienda privata, senza alcuna eccezione, lavora per aumentare i propri profitti. Ma esistono anche aziende molto particolari, che non rinunciano ai profitti ma si danno una missione in più: fare qualcosa di buono per la società e per il pianeta. Queste aziende prendono il nome di benefit corporation (società benefit).

Cos’è una benefit corporation

Di cosa stiamo parlando, nel concreto?

Cosa prevede la legge italiana

Benefit corporation e B-Corp non sono la stessa cosa