BlackRock, il fondo più grande al mondo, promette di lottare per il clima

«Il board è responsabile per la protezione degli interessi economici di lungo periodo degli azionisti e potremmo votare contro la rielezione di certi amministratori quando crediamo che non abbiano onorato il proprio compito». E onorare il proprio compito, per chi è alla guida di una grande azienda globale, significa anche prendere in considerazione i rischi legati al cambiamento climatico e reagire di conseguenza. Lo afferma BlackRock, la società di investimenti più grande del mondo.

Cosa farà BlackRock per il clima

Le scelte del passato, tra alti e bassi

Cos’è BlackRock, il colosso americano della finanza

