A pochi giorni dal referendum per l’indipendenza che si è tenuto in Catalogna, terminato con una larghissima vittoria dei sì all’autodeterminazione della regione, la tensione tra le autorità locali e quelle nazionali continua a salire.

Catalonia will declare independence from Spain in a matter of days, region's leader Carles Puigdemont tells the BBC https://t.co/wDEuPLLmT7