Cecenia, prigioni per omosessuali alla periferia di Grozny

La notizia è stata rivelata dal quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta. Un’inchiesta condotta alla periferia di Grozny, in Cecenia, ha fatto emergere una realtà atroce: l’esistenza di istituti “penitenziari” nei quali vengono rinchiusi i cittadini gay, detenuti per il solo fatto di avere un orientamento sessuale “non conforme”. Autentici “campi di concentramento”, come sono stati definiti dai giornalisti.

“Stipati in 30 o 40 nella stessa cella”

Le autorità: “Impossibile: da noi non ci sono omosessuali”