Charlottesville, tutte le ambiguità di Donald Trump sui neonazisti

Il gradimento degli americani nei confronti di Donald Trump, a soli pochi mesi dall’insediamento alla Casa Bianca, è quasi ai minimi storici. Eppure, se l’atteggiamento del presidente degli Stati Uniti sulle violenze razziste di Charlottesville non sono piaciute a buona parte dell’opinione pubblica, la popolazione americana non sembra essere rimasta troppo sconvolta dalla mancata netta condanna dei gruppi neonazisti: addirittura, secondo un sondaggio Gallup, la popolarità di Trump è infatti salita nell’ultima settimana dal minimo storico del 34 per cento a un pur sempre basso 37 per cento.

Cosa è successo a Charlottesville

Reazioni e ripensamenti