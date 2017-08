Cosa è successo a Charlottesville, la tragedia del corteo razzista

È finita con una vittima, la dichiarazione dello stato di emergenza, feriti e arresti e una grande polemica nazionale la doppia manifestazione di Charlottesville, nello stato americano della Virginia. Una vera tragedia dei nostri tempi: non solo per la morte di una giovane, ma anche e soprattutto per il significato sociale e politico di quanto è accaduto.

Scontri a #Charlottesville, consigliere per la Sicurezza nazionale McMaster condanna suprematisti bianchi e razzisti→https://t.co/dTA5INl2wU pic.twitter.com/LNmb8vqKCF — Rainews (@RaiNews) 13 agosto 2017

La morte della giovane Heather

La reazione di Trump e le critiche