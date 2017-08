Il Dalai Lama a Milano a Impatto Zero

L'attesa è quasi terminata: tra pochi giorni il pubblico milanese potrà di nuovo ascoltare le parole di pace e compassione di Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, uno dei massimi esponenti del dialogo interreligioso mondiale. Il Capo spirituale dei tibetani in esilio sarà infatti a Milano grazie all'interessamento del Ven. Thamthog Rinpoche, abate del Monastero di Namgyal in India e guida spirituale dell'Istituto di Studi di Buddhismo Tibetano Ghe Pel Ling. Il centro è già stato promotore delle visite di Sua Santità nel 1999 e nel 2007. La due giorni si terrà al Mediolanum Forum di Assago e avrà come titolo "La via della felicità interiore". In una logica di rispetto per le persone e per tutte le creature viventi del Pianeta, gli organizzatori hanno deciso di aderire al progetto Impatto Zero® di LifeGate per assicurarsi che l'evento si svolga il più possibile in armonia con l'ambiente. Oltre a compensare con la creazione e tutela di aree verdi le emissioni di CO2 delle due giornate (derivanti dall'utilizzo delle risorse per far funzionare la struttura del Forum e dall'impatto dei partecipanti), grazie alla consulenza di LifeGate il centro Ghe Pel Ling ha predisposto un servizio di car pooling, in accordo col sito www.carpooling.it, per ridurre al massimo l'utilizzo delle automobili. Le persone sono dunque invitate a recarsi ad Assago condividendo il proprio mezzo con altri spettatori dell'evento: un segnale importante per ricordare il legame tra serenità interiore e salvaguardia del mondo esterno. Programma Il 27 giugno sarà interamente dedicato al commento del testo di Lama Tzong Khapa "I Tre Aspetti Principali del Sentiero": un volumetto breve, ma di straordinario contenuto che introduce al pensiero buddhista mahayana. Durante la mattinata del 28 giugno il Dalai Lama conferirà l'iniziazione di Avalokitesvara, la manifestazione della Compassione universale di Buddha. Il pomeriggio dello stesso giorno, invece, Sua Santità terrà una conferenza pubblica sul tema "La felicità al di là della religione": l'obiettivo è suggerire un'etica ideale comune a tutte le persone, che riesca a superare i particolarismi e i dogmi delle singole religioni. Come partecipare E' possibile iscriversi tramite internet o a una singola giornata o a entrambe. Il contributo richiesto ha l'unico scopo di coprire le spese organizzative. Dove Mediolanum Forum di Assago - Via Giuseppe Di Vittorio, Assago (Mi). Ricordiamo che, per chi desiderasse seguire la due giorni su Twitter, l'hashtag di riferimento sarà #DalaiLamaForum