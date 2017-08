Cambiamenti climatici, la battaglia che si combatte per strada

La pioggia torrenziale e l’inondazione del Colorado nel 2013, l’ondata di calore e gli incendi in Russia e in Brasile nel 2010 e nello stesso anno la siccità in Somalia, le inondazioni del Pakistan e di alcuni stati dell'America settentrionale sono gli effetti più evidenti dei cambiamenti climatici. I risvolti disastrosi per gli insediamenti urbani dovuti ai disastri ambientali devono essere arginati. Una soluzione è quella proposta da Jimmy Kim, Wesley Marshall e Indrani Pal dell’Università di Denver, in Colorado.