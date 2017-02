Dj Fabo si è lasciato morire in Svizzera: “Il mio Paese non mi ha aiutato”

Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo, è morto questa mattina in una clinica svizzera, dove si era recato volontariamente per porre fine alla propria agonia tramite eutanasia: Dj Fabo era rimasto tetraplegico e completamente cieco in seguito a un incidente stradale. A dare l’annuncio è stato Marco Cappato, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che da tempo porta avanti la battaglia per la legalizzazione della ‘dolce morte’ in Italia, e che aveva accompagnato personalmente Fabo in Svizzera.

Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo. — Marco Cappato (@marcocappato) 27 febbraio 2017

L'attenzione e la possibilità di scelta che sognava in Italia, Fabo l'ha trovata in Svizzera. #FaboLibero #LiberiFinoAllaFine pic.twitter.com/n2GTlwD08i — LiberiFinoAllaFine (@EutanaSiaLegale) 27 febbraio 2017