Ecco come i camaleonti cambiano colore

Il mimetismo è una tecnica di difesa piuttosto diffusa in natura, i camaleonti hanno però elevato questa tecnica ad arte e sono in grado di cambiare colore, dando vita ad uno degli effetti speciali più sorprendenti offertici da madre natura. Si pensava che questa capacità fosse possibile grazie a delle particolari cellule pigmentate dette cromatofori, come avviene per seppie e calamari, invece il segreto del camaleonte è un altro. Lo ha rivelato uno studio condotto da un team di scienziati svizzeri guidati da Michel Milinkovitch, professore di genetica ed evoluzione dell'Università di Ginevra, e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Secondo gli scienziati questi rettili riescono a passare da un colore all’altro con grande rapidità grazie a due reti di nanocristalli sovrapposte nella pelle in grado di riflettere selettivamente una specifica lunghezza d'onda della luce. Questi nanocristalli sono presenti in uno strato superficiale di cellule cutanee chiamate iridofori. Il segreto risiede dunque in un gioco di interferenze ottiche fra pelle e luce. Gli scienziati hanno studiato la pelle degli animali con la tecnica della spettroscopia analizzando le metamorfosi cromatiche del camaleonte pantera (Furcifer pardalis), specie originaria del Madagascar, uno dei camaleonti più trasformisti dell’intera famiglia.